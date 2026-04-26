Se destinarán 300 millones de pesos en la compra de 4 helicópteros para Veracruz

Se destinarán 300 millones de pesos en la compra de 4 helicópteros para Veracruz

abril 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se destinarán más de 300 millones de pesos del Fideicomiso de Protección Civil de Veracruz para la adquisición de cuatro helicópteros nuevos, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria de Veracruz dijo que se encuentran en la fila de entrega del fabricante, una empresa norteamericana, misma que entregará las primeras dos aeronaves este 2026.

“Se determinó qué tipo necesitábamos y con el fondo de protección civil se comprarán 4, son 3 de un tipo, trae para contra incendio, rescate, y uno más pequeño que nos permita llegar a lugares de difícil acceso.”

En ese sentido, insistió que este mismo año entregarán dos de las unidades y se estima la entrega de 300 millones de pesos.

“Vamos a actualizar, por qué nuevos, para que duren otros quince años, hay en el mercado aeronaves de medio uso, vamos a comprarlos nuevos para dejar bien el parque de aeronaves”.

Nahle García informó que se envió una solicitud al Congreso del Estado para dar de baja 8 aeronaves propiedad del Gobierno del Estado, las cuales están desmanteladas y no se usan desde hace años.

“Nos cuesta mucho, porque se tienen que pagar licencias y seguros y no se utilizan, se pondrán en una subasta y se venderán, se acaba de mandar al Congreso porque lo tienen que aprobar”.

Finalmente, dio a conocer que con los recursos que se obtengan se tiene contemplado adquirir un avión de traslado médico, necesario para atender urgencias en todos los puntos del estado.