Veracruz invierte 22.5 mdp para tecnificar el riego agrícola en 5 municipios

septiembre 19, 2025

El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), entregó equipamiento y apoyos del Programa de Uso Sustentable y Manejo de Agua y del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación de Unidades de Riego, con una inversión de 22.5 millones de pesos.

La acción beneficia a 280 productoras y productores de cinco municipios, con 28 unidades de riego que impactarán mil 500 hectáreas productivas, donde actualmente se cosechan más de 62 mil toneladas de maíz, papaya, piña, caña, limón y frijol, la meta es elevar la producción hasta en 164 %, mediante la modernización y uso eficiente del agua.

Los apoyos incluyen el equipamiento de pozos profundos, la rehabilitación de sistemas de riego existentes y la instalación de nuevos en Actopan, Soledad de Doblado, Omealca, Emiliano Zapata y Medellín, con lo cual se impulsa la autosuficiencia alimentaria y se respalda a pequeños y medianos productores bajo un enfoque de sustentabilidad.

El titular de la Sedarpa, Rodrigo Calderón Salas, destacó que estas acciones atienden la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, de fortalecer la productividad del campo veracruzano con criterios de inclusión, justicia social y cuidado de los recursos naturales.

“Lo que queremos es fortalecer la producción y tecnificación del campo, priorizando a pequeños y medianos productores mediante el uso sostenible de los recursos naturales y servicios públicos de calidad”.

Asimismo, recordó que la política agroalimentaria estatal promueve el uso de semillas mejoradas libres de transgénicos, asistencia técnica y acompañamiento permanente, en sintonía con el Plan México y la estrategia nacional de soberanía alimentaria.

Finalmente, reiteró que estos apoyos consolidan el compromiso del Gobierno de Veracruz con un campo productivo, inclusivo, sostenible, rentable y competitivo, que fortalece la economía de las familias rurales y garantiza alimentos nutritivos para la población.