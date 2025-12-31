Rosa Hernández Espejo toma protesta como alcaldesa de Veracruz y destaca enfoque humanista

diciembre 31, 2025

Redacción/Xalapa. Luego de un cambio de sede y horario por temas climáticos, Rosa Hernández Espejo tomó protesta como alcaldesa del Puerto de Veracruz. A la ceremonia asistió la gobernadora del estado Rocío Nahle.

La ahora alcaldesa, Rosa Hernández Espejo reconoció, en su primer mensaje a la ciudadanía, el trabajo de la gobernadora, Rocío Nahle. Le reconoció el trabajo que está haciendo para transformar al estado de Veracruz.

Por otra parte, declaró inaugurado el “primer piso” de la transformación del puerto de Veracruz. Así mismo, destacó que estos son tiempos de hacer una nueva política para los ciudadanos, una basada en la honestidad, la justicia y el amor por el pueblo.

Destacó que se trata de una victoria de un pueblo heroico que buscó un gobierno más humanitario, justo y solidario.

Entre las políticas estará el proyecto “Esperanza” que llevarán espacios dignos que privilegien la convivencia armónica para la reconstrucción del tejido social.