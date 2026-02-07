Gobierno de Veracruz e IMSS-Bienestar refuerzan el suministro de medicamentos

febrero 6, 2026

Como parte del operativo de distribución de 10 millones 625 mil 716 piezas de medicamentos y material de curación, anunciado por la gobernadora Rocío Nahle, el Gobierno de Veracruz, en coordinación con el IMSS-Bienestar, realizó la entrega de insumos médicos en los municipios de la región de Córdoba-Yanga.

⇒ En esta ruta se distribuyeron 76 mil 623 unidades, con una inversión superior a un millón 800 mil pesos, destinadas a garantizar el suministro oportuno en centros de salud y hospitales, mediante la estrategia estatal Camionetitas de la Salud, reforzada de manera conjunta con el esquema federal Rutas de la Salud.

En esta jornada se abastecieron los centros de salud de Tuzamapan, Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, Totutla, Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Monte Blanco, Fortín, Colonia Carriles y Córdoba, así como el Hospital de la Comunidad de Teocelo y los hospitales generales de Huatusco, Dr. Darío Méndez Lima y el de Córdoba Yanga.

Al respecto, la responsable del Centro de Salud de Jalcomulco, Itzel Antonio Ramos, informó que la farmacia cuenta actualmente con un 72 por ciento de abasto, porcentaje que aumentará con esta entrega. “A partir de la implementación de las Camionetitas de la Salud, el suministro se recibe de manera mensual, lo que ha permitido mejorar la atención”.

Por su parte, el encargado del Centro de Salud de Tlaltetela, José Fernando Arias de la Cruz, señaló que su unidad mantiene un 73 por ciento de abasto, principalmente en tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, lo que permite brindar entre 15 y 20 consultas diarias.

Asimismo, la enfermera quirúrgica del Centro de Salud de Totutla, Elvira Montserrat Flores Leal, informó que la farmacia registra un abasto superior al 80 por ciento, derivado de un suministro constante. “Atendemos alrededor de 25 pacientes diarios y las personas expresan su satisfacción al recibir sus recetas completamente surtidas”.

Estas acciones forman parte del despliegue logístico que durante el primer trimestre del año permitirá abastecer unidades médicas, consolidando un modelo de distribución de medicamentos eficiente, alineado a la política nacional para la construcción de un sistema universal de salud con acceso efectivo a medicamentos.