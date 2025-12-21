Más de dos mil apoyos llegan a comunidades de alta marginación por frío extremo

diciembre 21, 2025

Coatepec, Ver., domingo 21 de diciembre de 2025.– Con temperaturas que descienden hasta los cero grados y una temporada invernal que reduce la actividad en el campo, la comunidad de Ingenio del Rosario, ubicada en las faldas del Cofre de Perote, recibió la Caravana Abrigando Corazones, que llevó alimentos y cobertores a familias afectadas por el frío y la escasez de empleo.

Como parte de esta jornada, en la localidad perteneciente al municipio de Coatepec se entregaron 130 canastas alimentarias y 200 cobertores, con acompañamiento directo a la población por parte de las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF Estatal.

“Es una comunidad muy retirada; aquí el frío es intenso y no todas las personas cuentan con un ingreso estable. Agradecemos de todo corazón que se hayan acordado de nosotros”, expresó María Guadalupe Sánchez Cortina.

Debido a la distancia y a las complicaciones geográficas de la zona, donde el acceso es difícil y la mayoría de las viviendas dependen de estufas de leña para mitigar las bajas temperaturas, el invierno representa un reto mayor.

Para quienes dependen del trabajo agrícola, los apoyos representan un alivio inmediato. Tal es el caso de José Pablo Mujil Morales y su esposa, María de los Ángeles Aburto Hernández, dedicados a la siembra de maíz y papa, quienes señalaron que durante el invierno el empleo en el campo se vuelve irregular y los ingresos disminuyen de forma considerable.

“Ahorita estamos muy escasos de trabajo; a veces solo nos dan uno o dos días y no es constante. Este apoyo nos ayuda bastante; somos cinco en casa y con las dos cajas nos alcanza para unas dos semanas”, compartió José Pablo Mujil Morales.

María Teresita Olvera García también agradeció que la Caravana llegara hasta esta comunidad serrana, “aquí hace mucho frío. Gracias por traernos el alimento y por llegar hasta acá, a la región de la montaña”.

Además de Ingenio del Rosario, la Caravana Abrigando Corazones recorrió localidades del municipio de Xico, entre ellas Paso Panal, Las Carabinas, Puente Sumido, Los Llanitos, Infiernillo, Tembladeras, Rusia, Los Morales y Las Palomas.

De manera paralela, los apoyos llegaron al municipio de Coscomatepec, beneficiando a familias de El Aserradero, Potrerillo, El Sauce, Zacatal, Cerrito Mapulixhuatla y Tetelcingo.

En total, durante la jornada se entregaron dos mil 449 despensas y cuatro mil 898 cobijas, reforzando la atención a comunidades de alta vulnerabilidad y el compromiso de acercar los apoyos sociales a las zonas más alejadas del estado.