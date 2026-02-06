Gobierno de Veracruz realizará la 2ª Jornada de Trámite de Pasaporte Estadounidense
febrero 5, 2026
La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Atención a Migrantes, inició la 2ª Jornada de Trámite de Pasaporte Estadounidense Tu Identidad sin Fronteras, dirigida a personas nacidas en Estados Unidos, hijas e hijos de padres mexicanos que residen en Veracruz, del 04 de febrero al 10 de abril del año en curso.
La jornada brinda orientación, asesoría y acompañamiento administrativo gratuito para la gestión del pasaporte estadounidense, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes binacionales, a fin de garantizar su identidad y certeza jurídica.
Esta acción forma parte del Plan de Atención Integral a Migrantes Veracruzanos Retornados Veracruz, Te Abraza, orientado a fortalecer los derechos de la población binacional y facilitar su acceso a servicios educativos, de salud y desarrollo en ambos países.
El trámite está dirigido a personas mayores y menores de edad nacidas en Estados Unidos. En el caso de menores, deberá realizarse a través de madre, padre o tutor legal.
Documentación requerida:
- Acta de nacimiento estadounidense (formato largo).
- Identificación oficial vigente o credencial escolar (menores).
- Identificación del padre, madre o tutor legal (menores).
- Número de Seguro Social estadounidense.
- Pasaporte estadounidense vencido (en caso de renovación).
- Fotografías tamaño pasaporte americano.
- Comprobante de domicilio.
- Formato oficial de solicitud (proporcionado por la DGAM).
Los servicios son gratuitos; sin embargo, los costos consulares y viáticos deberán ser cubiertos por la persona solicitante.
Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección General de Atención a Migrantes, ubicadas en Palacio Federal, segundo nivel, calle Gutiérrez Zamora s/n, esquina Diego Leño, colonia Centro, Xalapa, de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, o comunicarse a los teléfonos 228 820 3313, 228 812 2643 y 228 820 3319.
Asimismo, se puede solicitar orientación e iniciar el registro a través de los enlaces municipales de migrantes en cada ayuntamiento.