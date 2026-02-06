Gobierno de Veracruz realizará la 2ª Jornada de Trámite de Pasaporte Estadounidense

febrero 5, 2026

La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Atención a Migrantes, inició la 2ª Jornada de Trámite de Pasaporte Estadounidense Tu Identidad sin Fronteras, dirigida a personas nacidas en Estados Unidos, hijas e hijos de padres mexicanos que residen en Veracruz, del 04 de febrero al 10 de abril del año en curso.

La jornada brinda orientación, asesoría y acompañamiento administrativo gratuito para la gestión del pasaporte estadounidense, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes binacionales, a fin de garantizar su identidad y certeza jurídica.

Esta acción forma parte del Plan de Atención Integral a Migrantes Veracruzanos Retornados Veracruz, Te Abraza, orientado a fortalecer los derechos de la población binacional y facilitar su acceso a servicios educativos, de salud y desarrollo en ambos países.

El trámite está dirigido a personas mayores y menores de edad nacidas en Estados Unidos. En el caso de menores, deberá realizarse a través de madre, padre o tutor legal.

Documentación requerida:

Acta de nacimiento estadounidense (formato largo).

Identificación oficial vigente o credencial escolar (menores).

Identificación del padre, madre o tutor legal (menores).

Número de Seguro Social estadounidense.

Pasaporte estadounidense vencido (en caso de renovación).

Fotografías tamaño pasaporte americano.

Comprobante de domicilio.

Formato oficial de solicitud (proporcionado por la DGAM).

Los servicios son gratuitos; sin embargo, los costos consulares y viáticos deberán ser cubiertos por la persona solicitante.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección General de Atención a Migrantes, ubicadas en Palacio Federal, segundo nivel, calle Gutiérrez Zamora s/n, esquina Diego Leño, colonia Centro, Xalapa, de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, o comunicarse a los teléfonos 228 820 3313, 228 812 2643 y 228 820 3319.

Asimismo, se puede solicitar orientación e iniciar el registro a través de los enlaces municipales de migrantes en cada ayuntamiento.