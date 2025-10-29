Emite Protección Civil recomendaciones por colocación de altares

octubre 29, 2025

Xalapa, Ver.- Con el propósito de prevenir accidentes en el hogar durante la celebración del Día de Muertos, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió una serie de recomendaciones a la población.

El titular de la dependencia, Enrique Fonseca Martínez, expuso que para evitar incendios por el uso de veladoras, se debe realizar una revisión periódica de los altares.

De ser posible, agregó, hay que emplear materiales decorativos no inflamables, y si se usa papel picado, tela o cartón, se debe vigilar que estos adornos no se acumulen debajo del altar.

También es importante no fumar cerca de los altares, y en caso de que haya viento fuerte, es necesario retirar los adornos y objetos que pueden desprenderse y causar accidentes, tal es el caso de las veladoras, que pueden caer y alcanzar material combustible como el papel picado.

Explicó que las veladoras deben colocarse en recipientes de vidrio o metal, sobre bases firmes, y tener a la mano un extintor o agua para prevenir cualquier condición de riesgo.

El funcionario también recomendó revisar las instalaciones eléctricas para prevenir sobrecalentamientos, y mantener libres posibles áreas de evacuación, como los pasillos.