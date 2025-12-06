PC Xalapa listo para recibir peregrinaciones guadalupanas

diciembre 6, 2025

Xalapa, Ver.

El Director de Protección Civil Enrique Fonseca Martínez dio a conocer que hasta el momento tienen conocimiento de 20 agrupaciones interesadas en realizar peregrinaciones hacia la Basílica Menor de El Dique en honor a la Virgen de Guadalupe, a quienes brindarían apoyo.

Señaló que la cifra podría aumentar en los próximos días y destacó que “a todos se les va a brindar la atención y la seguridad necesaria”.

Explicó que el operativo especial coincidirá con el periodo de bajas temperaturas generado por el frente frío número 18.

«Las bajas temperaturas vienen ahorita con el frente número 18 y vamos a estar domingo, lunes y martes; ya va a alcanzar el operativo y después de esto vamos a tener una mejoría del tiempo, seguramente a partir del miércoles, jueves y viernes, y el próximo fin de semana tengamos la entrada de otro frente frío”.

Expuso que la vigilancia será permanente debido a la tradición de estas actividades en la ciudad.

Recordó que “en Xalapa y la zona de El Dique es muy recurrente y tradicional este tipo de peregrinaciones y le damos el seguimiento necesario”.

La dependencia informó que el operativo se activará del 8 al 9 de diciembre e involucrará a fuerzas de tarea municipales, estatales y federales.