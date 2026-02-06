Impulsa IVD preparación de paratletas rumbo a la Paralimpiada Nacional

febrero 5, 2026

Como parte del respaldo que el Gobierno de Veracruz brinda al deporte adaptado, el Instituto Veracruzano del Deporte impulsa la preparación de paratletas de parapowerlifting mediante campamentos de entrenamiento orientados a elevar su rendimiento rumbo a la Paralimpiada Nacional y a eventos de carácter internacional.

Los campamentos se desarrollan de manera trimestral en el Gimnasio Romary Rifka, instalación que pertenece al Instituto, bajo la dirección del entrenador Luis Enrique del Valle Cordero, y están organizados en bloques para ofrecer atención especializada y un seguimiento puntual a cada atleta.

En las últimas semanas se han incorporado Ángel de Jesús Morales Pacheco, Alexander Hernández y Luis Armando López Morales, integrantes de la selección que participó en la Paralimpiada Nacional celebrada en Aguascalientes, quienes se suman a un grupo que trabaja de forma constante en la mejora de marcas y el desarrollo técnico.

El entrenador destacó que 2026 será un año clave de preparación, con miras a futuras competencias, y subrayó el crecimiento que ha tenido el parapowerlifting en Veracruz, con la expectativa de mejorar los resultados obtenidos en la edición anterior de la Paralimpiada Nacional.

Entre las atletas que integran el grupo se encuentra Evelin Lechuga Juárez, medallista de oro en la Paralimpiada Nacional y en competencias internacionales como el Abierto Mexicano de Parapowerlifting, el Campeonato Mundial de la especialidad, en Egipto, y los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, consolidándose como una atleta en desarrollo de alto rendimiento.