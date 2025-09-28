Emite PC Aviso Preventivo por lluvias

septiembre 28, 2025

Xalapa, Ver.- Ante la posibilidad de que durante las próximas 24 a 48 horas se mantengan las condiciones para un temporal lluvioso, la Dirección de Protección Civil emitió un Aviso Preventivo.

Además, la dependencia advirtió que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, entre martes y miércoles se podrían presentar lluvias de fuertes a muy fuertes.

Derivado de ello, recomendó no cruzar calles con corrientes de agua, mantener libre de basura las alcantarillas y evitar acciones que generen derrumbes o deslizamientos de tierra.