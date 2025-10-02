Reconoce Alberto Islas marcha pacífica de estudiantes

octubre 2, 2025

Xalapa, Ver.- El alcalde Alberto Islas Reyes reconoció la participación de los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, la cual se realizó de manera pacífica y con pleno respeto a la infraestructura de la ciudad.

“El derecho a la libre manifestación de ideas es fundamental. Mi reconocimiento a los jóvenes por haber ejercido este derecho de manera ordenada, civilizada y respetuosa”, afirmó.

El Edil subrayó que este tipo de expresiones fortalecen la democracia y la convivencia social.

Además, refrendó el respeto del Ayuntamiento a las libertades ciudadanas y al ejercicio responsable de los derechos.