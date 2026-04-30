Ayuntamiento de Xalapa hará descuentos a artistas y creadores por usar espacios culturales 

abril 30, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Marco Darío García Franco, informó que el Cabildo aprobó un programa de apoyos dirigido a creadores, compañías y agrupaciones artísticas para facilitar su acceso a los espacios culturales municipales mediante descuentos.

Estos van desde el 50 hasta el 96 por ciento en el pago de derechos.

El funcionario explicó que la medida busca incentivar la actividad artística local y permitir que las y los creadores puedan obtener mayores beneficios económicos de sus presentaciones.

“Esto pensando en que finalmente la actividad económica que se deriva de las presentaciones artísticas en última instancia tienen que derivar en una ganancia para los propios creadores y que puedan monetizar su talento, su esfuerzo y dedicación».

Precisó que este esquema aplica exclusivamente a los recintos administrados por la Dirección de Cultura, entre ellos el Teatro J. J. Herrera, el Centro Recreativo Xalapeño, el Museo de la Música y el Museo Casa de Xalapa.

Esta era una petición de los artistas independientes quienes el año pasado realizaron protestas en Palacio Municipal contra el cobro de la renta de estos espacios culturales.