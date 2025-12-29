Encabeza Alberto Islas Sesión Ordinaria del IMMX

diciembre 29, 2025

Xalapa, Ver.- Este lunes, el alcalde Alberto Islas Reyes encabezó la cuadragésima quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), la cual se llevó a cabo en la Sala Ex Presidentes.

Ante la titular de la dependencia, Mary Miyoshi Pedroza García, así como integrantes de la Junta de Gobierno, se dio seguimiento a los trabajos institucionales y al cumplimiento de los objetivos del organismo en favor de las mujeres del municipio.

Durante la sesión se presentó el informe general de actividades del IMMX, así como el informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 y el informe sobre la donación de lo recaudado en la Carrera 8M, edición 2025.