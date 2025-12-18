Alcalde promete pagos de fin de año a los trabajadores municipales y saldo de deuda con Banobras

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dijo que aunque de forma paulatina, se está cumpliendo con los pagos a los trabajadores municipales de este último mes, así como el del aguinaldo.

Sostuvo que su administración está cumpliendo con ese compromiso que establece la ley, aunque no precisó el monto que se eroga por este concepto por parte de la administración municipal.

«Tenemos 5 mil 020 empleados, se está pagando de manera paulatina, se está pagando una parte por día y estamos cumpliendo en forma. Sé que a todo mundo hay que pagarle y estamos cumpliendo, es una obligación», dijo.

Asimismo, recordó que el pasado 11 de diciembre se hizo el primer pago de la deuda de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento con Banobras por 110 millones de pesos y que en los primeros días de enero se hará el resto de 105 millones de pesos.

«Fueron 110 millones de pesos y estamos trabajando para tratar de dejar previsto y cubierto para que el 11 de enero se haga el siguiente pago».

De esa forma, expuso, se dejará a CMAS libre de una deuda importante que por siete administraciones municipales se mantuvo.

«Me atreví, lo estamos pagando y estamos dejando a CMAS sin deuda», agregó.