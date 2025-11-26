Con trabajo y transparencia, Ayuntamiento entrega buenos resultados a Xalapa

noviembre 26, 2025

*Realiza Gobierno Municipal jornada de servicios públicos y de información en el parque Juárez

Xalapa, Ver.- Hoy de forma transparente y cercana a la población, comunicamos y mostramos el trabajo realizado por las dependencias municipales que efectúan acciones de alto impacto social, en un ejercicio sin precedentes en la Administración Pública, destacó el alcalde Alberto Islas Reyes, durante la jornada de servicios públicos y de información que llevó a cabo el Ayuntamiento en el parque Benito Juárez.

Como parte de esta iniciativa, 22 dependencias municipales instalaron módulos de información y de prestación de servicios públicos: “De esta forma comunicamos a la comunidad lo qué hacemos en áreas que a veces no son tan visibles, pero tienen un trabajo relevante”, agregó.

Acompañado de regidoras y regidores, el Edil expuso que en este Ayuntamiento todo el recurso público se aplicó para brindar buenos resultados a Xalapa, y muestra de ello son los beneficios que se mostraron en esta jornada.

En este sentido, destacó la labor efectuada en las áreas de mayor contacto con la ciudadanía, como las Direcciones de Desarrollo Social, el DIF Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) y el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas).

Todas estas áreas, dijo, se enfocaron a la atención de las necesidades de la población con proyectos de fomento al autoempleo y cocinas comunitarias, entre otros.

Durante la jornada que inició a las 10:00 horas, dependencias como las direcciones de Educación, Cultura Física, Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, el IMMX y el DIF, presentaron los logros y avances de sus programas de trabajo.

Además, realizaron talleres de elaboración de piñatas, figuras de barro, construcción con legos, cocina saludable y bisutería. El IMMX efectuó un aproximado de 150 pruebas gratuitas para la detección oportuna del VIH.

Además, se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicinas y distribuyeron mil 500 libros del Fondo de Cultura Económica (FCE) para niños y adultos. También hubo cuentacuentos, presentaciones musicales, una jornada de zumba. Asimismo, se brindó información sobre los trámites, servicios y acciones realizadas durante este año.

Asistieron las y los regidores Carlos Ortega Murguía, Diego David Florescano Pérez, Dora Angélica Méndez López, Carlos Rugerio Martínez, Ana Cristina Hernández Aburto; el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle, dirigentes sindicales y funcionariado municipal.