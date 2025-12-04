Transformamos Xalapa con cifra histórica en obras: Alberto Islas

diciembre 4, 2025

Xalapa, Ver.- Con obra pública de calidad que dignifica el entorno, favorece la movilidad y fortalece la seguridad, Xalapa avanza hacia la modernidad, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, al entregar obras de pavimentación integral en las colonias Casa Blanca y Lomas de Chapultepec.

En primer término, el Edil puso en funcionamiento la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camino al Sumidero, obra de 8 mil 158 metros cuadrados de concreto hidráulico y más de un kilómetro de longitud, la cual también consideró guarniciones, banquetas, alumbrado público, escalones, barandal, red de agua y drenaje sanitario, todo ello, en beneficio de más de 4 mil personas.

En representación de los vecinos, Norma Padilla agradeció el apoyo de las autoridades municipales, pues después de muchos años de gestión, hoy se cuenta con una vialidad segura para el tránsito, con iluminación e infraestructura hidrosanitaria, la cual evitará inundaciones en temporada de lluvias.

Posteriormente, el Alcalde entregó en la colonia Lomas de Chapultepec la obra de pavimentación del Circuito Francisco Márquez y las calles Andador 1 y Limones, acción que incluyó mil 767 metros cuadrados de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público, escalones y barandal, en beneficio de casi mil 500 personas.

El Presidente Municipal expuso que este tipo de acciones son las que hablan bien de Xalapa, pues aunque la obra no estaba programada, gracias al apoyo del Cabildo y el Consejo de Desarrollo Municipal, se aprobó su construcción y, hoy, se tiene todo un circuito que dignifica y eleva la calidad de vida de las y los vecinos.

Ahora, dijo, podrán llegar los servicios públicos, los inmuebles aumentarán su valor y habrá más seguridad.

María Leticia Alcázar agradeció al ahora secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, así como al alcalde Alberto Islas, el apoyo para pavimentar esta calle, después de más de 30 años de gestiones.

“Éste es un día de alegría. Hoy vemos una obra que modifica nuestra historia y cumple nuestro sueño más anhelado. Esta pavimentación da un nuevo rumbo a nuestras vidas. Le agradecemos al Presidente Municipal por escuchar nuestras peticiones. El tiempo de gestiones de tantos años, ahora rinde frutos, porque los beneficios son evidentes”.

La obra, agregó, evitará accidentes, pues facilita el tránsito peatonal, el acceso a las viviendas, así como a los centros de trabajo y escuelas.

Asistieron las regidoras y regidores Helen Sarmiento Jaén, María Guadalupe Márquez Leonardo, Carlos Rugerio Martínez, Martín Victoriano Espinoza Roldán, Daniel Fernández Carrión, así como funcionariado municipal.