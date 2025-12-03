Tras la reunión que sostuvo con la alcaldesa electa Daniela Griego Ceballos, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, se avanza en el proceso de entrega recepción de manera ordenada.

diciembre 3, 2025

«Ya nos habíamos reúnidos tres veces antes, ayer ya concretamos la fecha, el lugar para presentar a los grupos que van a interactuar para ir avanzando en el proceso de Entrega-Recepción».

Señaló que hay áreas que no se pueden detener pues son 32 direcciones y coordinaciones municipales, pero siete de ellas no pueden tener pausas como es Medio Ambiente, Limpia Pública, Alumbrado Público, Tesorería, Obras Públicos, Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos y la distribución de agua.

«Todas las demás deberán tener su tiempo correspondiente, nos vamos a reunir por áreas para irnos acercando y entregarles todos los paquetes para que ellos vayan revisando que lo que les estamos entregando existe y es vigente», dijo.

Recordó que una de las primeras coordinaciones será en el cobro del impuesto predial puesto que dará inicio el próximo 2 de enero de 2026.