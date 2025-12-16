Impulsa Alberto Islas rescate del legado histórico de Xalapa

diciembre 16, 2025

Xalapa, Ver.- Quiero que Xalapa sepa que hay un legado de quienes queremos bien a la ciudad, el cual trasciende y enriquece nuestra historia, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, durante la presentación del libro “Xalapa a través de sus Gobernantes, del siglo XVI al siglo XXI”.

Durante la presentación realizada en Sala de Cabildo, el Edil reconoció el trabajo y esfuerzo de quienes participaron en este proyecto editorial, el cual recopila y documenta el legado de los gobernantes que han contribuido al desarrollo histórico, social y político de la capital veracruzana, fortaleciendo la memoria colectiva y el patrimonio cultural de Xalapa.

Destacó que ésta es una ciudad con una profunda historia que ha sabido transformarse y modernizarse, resultado del trabajo conjunto y la responsabilidad de las administraciones municipales, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y ofrecer mejores condiciones de vida a la población.

El encargado de Investigación y Compilación, Álvaro Miguel González González, señaló que a través de estas páginas se invita al lector a descubrir una parte esencial de la ciudad: su historia, así como a honrar el amor y el compromiso de quienes contribuyeron a la construcción de Xalapa a lo largo del tiempo.

Asimismo, destacó que la historia no es un relato ajeno, sino un espejo de lo que la sociedad puede llegar a ser, por lo que se espera que los lectores ponderen la riqueza cultural que distingue a la capital veracruzana.

“Xalapa a través de sus Gobernantes, del siglo XVI al siglo XXI”, es una crónica histórica que busca capturar la esencia de la capital veracruzana, construida a lo largo de más de 500 años por quienes la habitaron y la gobernaron, más allá de fechas, decretos y registros oficiales.

La obra recorre la evolución de los distintos liderazgos municipales desde 1544, reconociendo que cada Alcalde, integrante del Cabildo y autoridad local ha dejado una huella en el desarrollo político, social y económico de la ciudad.

Asistieron los regidores Carlos Ortega Murguía, Carlos Rugerio Martínez, e integrantes del equipo editorial.