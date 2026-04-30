Las Vigas invierte 5 mdp para rescatar calle abandonada; denuncian fraude de 3.2 mdp

abril 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, encabezado por el alcalde Rafael Marín de la Luz, puso en marcha la rehabilitación integral de la calle Francisco Portilla, una de las arterias más relevantes de la cabecera municipal.

El alcalde indicó que, con una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos de recursos propios, la obra busca resarcir el abandono que sufrió esta vía tras un presunto manejo irregular de fondos durante el año 2025.

Los trabajos contemplan la intervención de 350 metros lineales en la zona centro, donde se realizará la renovación total del sistema de drenaje, pavimentación con concreto hidráulico de alta resistencia y la instalación de alumbrado público subterráneo, mejorando significativamente la movilidad y la imagen urbana de este municipio montañoso.

La relevancia de la calle Francisco Portilla trasciende a los 500 beneficiarios directos, ya que funciona como el acceso principal al panteón municipal y es una ruta de paso obligada para los habitantes de las 45 mi comunidades que integran Las Vigas.

Durante los últimos seis meses, los vecinos y comerciantes enfrentaron condiciones críticas de lodo y encharcamientos debido a que la obra fue dejada inconclusa por la administración pasada.

Ante esto, el actual gobierno municipal ha proyectado que los nuevos trabajos queden concluidos a finales de junio de 2026, asegurando que la ejecución esté a cargo de una constructora distinta para garantizar la calidad que los ciudadanos exigen tras meses de parálisis.

El área jurídica del Ayuntamiento ha formalizado denuncias ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

La administración actual reportó el hallazgo de un presunto daño patrimonial que asciende a 3 millones 200 mil pesos, monto que habría sido liquidado en su totalidad a finales de diciembre de 2025 a la empresa constructora original, a pesar de que los trabajos presentaban severas deficiencias y nunca fueron terminados.