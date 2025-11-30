Asiste Alberto Islas a Informe de Rocío Nahle

noviembre 30, 2025

Xalapa, Ver.- El alcalde Alberto Islas Reyes asistió al Primer Informe de Gobierno que rindió este domingo la titular del Poder Ejecutivo Estatal, Rocío Nahle García.

Previo al acto protocolario, el Edil saludó a dirigentes y empleados adheridos a diferentes organizaciones sindicales del Ayuntamiento y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), a quienes refrendó el compromiso de seguir trabajando en unidad por el bien de la ciudad, hasta el último día de la Administración Municipal.