Ayuntamiento de Xalapa recibe hasta 150 solicitudes ciudadanas por semana: Atención Ciudadana

abril 30, 2026

Ariadna García/Xalapa , Ver. El coordinador de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa, Juan González Muñoz, informó que el gobierno municipal recibe en promedio 150 solicitudes semanales de apoyo por parte de la población, principalmente relacionadas con apoyos económicos, insumos para autoempleo y asistencia médica.

Entrevistado explicó que las peticiones más frecuentes corresponden a solicitudes de ayuda económica directa para cubrir necesidades básicas, así como apoyos para impulsar proyectos de autoempleo mediante la adquisición de herramientas o insumos.

“Casi todas son solicitudes de apoyos económicos; algunas son para autoempleo, como adquisición de herramientas o insumos, por ejemplo maquinaria para carpintería o equipo para servicios de cocina”, detalló.

Asimismo, señaló que otra parte importante de las solicitudes está vinculada con apoyos médicos, especialmente cuando las personas no encuentran determinados insumos en instituciones de salud o en las propias áreas municipales.

“Cuando no se cuenta con los insumos en el sector salud o dentro de nuestra propia dirección de salud o del DIF municipal, se hace una retribución económica para que puedan adquirir los insumos médicos necesarios”, indicó.

El funcionario explicó que, además de las solicitudes recibidas directamente en Atención Ciudadana, también se procesan peticiones derivadas de los programas de atención en colonias, así como solicitudes telefónicas y las canalizadas mediante la plataforma CATAX, sistema mediante el cual se distribuyen trámites a distintas dependencias municipales.

En cuanto a la eficiencia en la atención, afirmó que la actual administración ha implementado un nuevo esquema para reducir la burocracia y agilizar la respuesta institucional, estableciendo como meta interna que ninguna solicitud permanezca sin atención por más de dos semanas.

Precisó que los apoyos económicos para gastos básicos pueden resolverse el mismo día en que se presenta la solicitud, siempre que la documentación esté completa.