Próxima semana, UPAV iniciará contratación de maestros

abril 30, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, David Jiménez Rojas, informó que la próxima semana la Universidad Popular Autónoma de Veracruz iniciará un nuevo proceso de contratación de docentes como parte de la regularización administrativa en la institución.

Explicó que, aunque ya se ha avanzado en el pago de liquidaciones, aún permanece pendiente el caso de poco más de 400 maestros y directores en la entidad.

Detalló que, de una plantilla superior a 5 mil 500 docentes, el número de casos sin pago es mínimo y obedece principalmente a inconsistencias administrativas.

“Se está trabajando en la dispersión; tenemos casos aislados de maestros unitarios y de algunos docentes que, al hacer el cruce de información con Sefiplan y el banco, presentan problemas con la CURP”, señaló.

El funcionario indicó que se instalarán módulos en todo el estado para atender a quienes acrediten estar impartiendo clases en las distintas carreras de la UPAV, a fin de formalizar su situación laboral.

Confió en que el proceso se realice de manera ágil y permita regularizar las clases tanto en nivel bachillerato como en licenciatura.

Sobre el caso de la carrera de Psicología en Xalapa, donde los maestros están en paro, mencionó que algunos docentes que se manifestaron ya recibieron su liquidación.

Finalmente, aseguró que, pese al paro magisterial registrado en la sede de Xalapa, los estudiantes no perderán el semestre, ya que el periodo escolar será validado.