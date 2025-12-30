Alberto Islas entrega una Xalapa con servicios y estabilidad política

diciembre 30, 2025

Mientras en otros municipios del estado el cambio de estafeta en los ayuntamientos ha generado problemas visibles —especialmente en servicios como la limpia pública—, en Xalapa el escenario es distinto.

Hasta el último día, las autoridades municipales trabajan sin sobresaltos.

La recolección de basura no se detuvo y, por el contrario, se observa a personal de la Dirección de Limpia Pública barriendo calles y avenidas, reflejo de una administración que no bajó la guardia en el cierre.

En ese contexto, Alberto Islas Reyes se va sin defraudar la confianza ciudadana, cumpliendo con la responsabilidad asumida tras el triunfo electoral de 2021 encabezado por Ricardo Ahued.

Su paso por la alcaldía deja como saldo un gobierno ordenado, estable y sin escándalos, en un entorno político donde la improvisación suele cobrar factura.

Con una formación sólida y amplia experiencia en el servicio público, Islas gobernó con oficio institucional, garantizando la operación permanente del Ayuntamiento y la continuidad de los servicios básicos. Su administración fue bien evaluada, cuidó la imagen pública y privilegió resultados sobre protagonismos.

En lo político, mantuvo control, gobernabilidad y capacidad de negociación, evitando conflictos.

Acompañado por un equipo con experiencia, apostó por la eficiencia y la responsabilidad administrativa.

En síntesis, Alberto Islas deja Xalapa funcionando, en orden y con estabilidad, confirmando que la experiencia y el oficio siguen siendo factores decisivos para gobernar una ciudad compleja.