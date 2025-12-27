Reconoce alcalde permisos para que comercio informal ocupe la vía pública en esta temporada

diciembre 27, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, reconoció que hay autorización del Ayuntamiento para que los comerciantes informales ocupen la vía pública sobre la calle Clavijero y alrededor del mercado Jáuregui para vender sus productos.

Expuso que aunque es una práctica que puede ser desleal para el comercio formal, responde a las necesidades de ese sector de la población que vive de ello.

«Cada año tienen la oportunidad alrededor del mercado Jáuregui instalarse, sé que dañan la imagen, sé que no debería ser, que puede ser hasta una competencia desleal para los fijos, pero las necesidades económicas en la ciudad son muchas».

El edil sostuvo que hay una población importante en Xalapa y las personas tienen la necesidad de generar ingresos.

«Tenemos presencia permanente de desarrollo económico con los inspectores para que ocupen los espacios indicados y que no vendan productos que dañen a la ciudadanía «.

Señaló que el permiso que se les otorga por parte de la administración municipal es hasta el 6 de enero, por lo que el 7 ya no deben estar en la vía pública.