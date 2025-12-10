Alberto Islas Reyes destaca inversión histórica en obra pública durante su cuarto informe de gobierno

diciembre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante su cuarto informe de actividades, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, destacó que su administración consolidó una inversión histórica en obra pública destinada a transformar la infraestructura de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de miles de familias xalapeñas.

Acompañado por la síndica, el secretario del Ayuntamiento y regidores, así como el secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil y la alcaldesa electa, Daniela Griego Ceballos, Islas Reyes agradeció el trabajo conjunto del Cabildo y del equipo directivo municipal.

Recordó que hace unos días realizó un ejercicio público de rendición de cuentas en el parque Juárez, donde reafirmó la continuidad del proyecto iniciado por la pasada administración que encabezó Ricardo Ahued Bardahuil.

“Estoy convencido de que la infraestructura transforma el entorno físico de la ciudad y mejora la vida de nuestra gente, por ello entre 2022 y 2025 invertimos responsablemente más de dos mil millones de pesos en obra pública bajo tres premisas inseparables: orden, trabajo y transparencia”, afirmó.

Agua y saneamiento

El presidente municipal informó que sólo en 2025 se ejecutaron 44 obras de agua potable y saneamiento, con una inversión superior a 101 millones de pesos, lo que permitió rehabilitar y construir cerca de 20 mil metros lineales de redes hidráulicas, drenaje pluvial y sanitario.

Destacó la construcción del drenaje pluvial en las avenidas Enriquez C. Rébsamen y Araucarias, una obra estratégica para mitigar afectaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, subrayó la edificación de dos grandes colectores en la zona norte, incluido el que se conecta al colector Higueras, que beneficiarán a más de 2,600 habitantes de colonias como Rotaria y Lealtad Institucional.

Infraestructura urbana: 292 obras y una inversión de más de 401 mdp

En materia de infraestructura urbana, Islas Reyes detalló que durante el ejercicio 2025 se realizaron 292 obras, entre ellas 134 de red de agua potable, 133 de drenaje sanitario, 15 de drenaje pluvial y 10 colectores pluviales con una inversión global de más de 401 millón de pesos.

Urbanización: 711 vialidades intervenidas en cuatro años

El alcalde subrayó un avance sin precedentes en la urbanización de Xalapa.

Dijo que durante la administración 2022–2025 se destinaron más de 1,236 millones de pesos para ejecutar 455 obras, lo que permitió intervenir 711 vialidades en todo el municipio.

Solo en 2025 se realizaron 75 obras viales, que incluyeron la rehabilitación de más de 123 mil metros cuadrados de superficie, con una inversión superior a 253 millones de pesos.

Deuda CMAS

Islas Reyes destacó que en su administración se logrará saldar la deuda de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

«Siendo Xalapa la capital del estado y teniendo un presupuesto importante, este no alcanza para resolver los múltiples problemas que nos presenta de manera cotidiana la ciudad, aun así con mucho trabajo en equipo y con suma pulcritud me permito informar que mañana 11 de diciembre CMAS estará abonando 110 millones de pesos al adeudo que se tiene con Banobras», expresó.

Agregó que además se dejará etiquetada otra cantidad importante para ser pagada el próximo 11 de enero.

«Con este gran esfuerzo, CMAS quedará libre de su adeudo y podrá iniciar el año con finanzas sanas, para llevar a cabo más obra y servicios para la ciudadanía, como lo expresó la gobernadora en su reciente informe de la labores: orden, orden y más orden, así también trabajamos en Xalapa».

Remarcó que concluye su gestión con la satisfacción del deber cumplido, convencido de que aún se puede hacer mucho más por la ciudad «y comprometido siempre a seguir sirviéndola desde cualquier lugar, con la cara en alto y altura de miras para contribuir al engrandecimiento de nuestra sociedad».