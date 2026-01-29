Realiza Ayuntamiento de Xalapa Rally de Educación Ambiental en el Paseo de Los Lagos

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Medio Ambiente y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, llevó a cabo el Rally de la Educación Ambiental en las inmediaciones del Paseo de Los Lagos, con la participación de estudiantes de nivel secundaria de diversas instituciones educativas.

El evento fue inaugurado por la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Ing. Luz Mariela Zaleta Mendoza, y el Director de Medio Ambiente, Joaquín Saucedo Herver.

La jornada reunió a adolescentes que participaron en dinámicas físicas, educativas y colaborativas, diseñadas para fortalecer el aprendizaje ambiental desde una perspectiva práctica y participativa. A lo largo de un circuito de estaciones, las y los estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos, habilidades de cooperación y destreza física, abordando temas relacionados con el cuidado del entorno y la gestión responsable de los recursos naturales.

El rally se desarrolló a partir de ejes temáticos vinculados al agua, el aire, la tierra y la vida, permitiendo reflexionar sobre la importancia de los cuerpos hídricos, los fenómenos atmosféricos y su relación con la salud, la conservación de los suelos y la seguridad alimentaria, así como la biodiversidad, el capital natural y la identidad cultural.

Las actividades fomentaron valores como el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la conciencia crítica sobre los retos ambientales actuales.

La comunidad educativa participante estuvo integrada por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial #3, Colegio Pedro de Gante, el Instituto Científico Motolinía, el Centro Escolar Xallitic, el Ilustre Colegio Santiago de Compostela, el Colegio Celestín Freinet y la Telesecundaria José Emilio Pacheco, quienes destacaron por su entusiasmo y compromiso durante las actividades.

Así se refrendó el compromiso con la educación ambiental y la formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes, promoviendo la participación de las nuevas generaciones en la protección y preservación del patrimonio natural del estado.

Durante la jornada estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz; de la Secretaría de Educación, a través del Programa Vasconcelos; de la Secretaría de Protección Civil; de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; así como de la Comisión Nacional Forestal.