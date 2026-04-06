Xalapa retoma proyecto de digitalización de rutas de basura

abril 5, 2026

Buscan superar fallas técnicas de GPS en camiones

Juan David Castilla

El Ayuntamiento de Xalapa se encuentra en la fase de análisis para implementar finalmente la digitalización de las rutas de recolección de basura, un proyecto que ha permanecido pendiente desde administraciones pasadas debido a complicaciones técnicas.

De acuerdo con Guillermo Caballero de Jesús, representante sindical del sector, se tiene la expectativa de que el plan piloto anunciado para mayo de 2026 pueda concretarse bajo la gestión de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

El dirigente explicó que los intentos previos de instalar sistemas de geolocalización fracasaron porque los dispositivos de GPS generaban interferencias que provocaban el apagado repentino de los motores de las unidades recolectoras.

No obstante, tras reuniones recientes con el director de Limpia Pública, Francisco Martínez Tlapa, se confirmó que la incorporación de tecnología sigue en pie como una prioridad para optimizar la logística del servicio en la capital veracruzana.

La implementación de este sistema no cuenta con la oposición de la base trabajadora, ya que los operadores aseguran que el cumplimiento de las rutas es una labor cotidiana que se vería beneficiada con mejores herramientas de organización.

El objetivo central de la geolocalización es conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada camión, permitiendo a la administración municipal detectar si una unidad se encuentra detenida por fallas mecánicas o si está cumpliendo con los horarios establecidos en colonias y avenidas.

Este monitoreo digital pretende erradicar la incertidumbre en el servicio de limpia pública, facilitando una supervisión más estricta del recorrido de los vehículos y asegurando que ninguna zona de la ciudad quede desatendida por falta de coordinación técnica o logística.

Una de las innovaciones del proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil diseñada para que los usuarios puedan consultar desde sus teléfonos celulares el trayecto de los camiones recolectores.

Esta herramienta permitiría a los ciudadanos saber con precisión cuándo sacar sus residuos, evitando la acumulación de basura en la vía pública durante periodos prolongados.

La aplicación informará sobre cambios de último momento en el servicio, avisos de mantenimiento de las unidades y horarios ajustados por días festivos, lo que representa un avance significativo en la comunicación directa entre el gobierno municipal y los habitantes de las diversas zonas habitacionales de Xalapa.

Complementario al sistema de GPS, el plan contempla la instalación de códigos QR en puntos estratégicos y esquinas de recolección masiva, los cuales deberán ser escaneados por los operadores al momento de realizar su labor.

Este mecanismo servirá como un comprobante digital de que el camión efectivamente pasó por el lugar asignado, dejando un registro electrónico transparente para la Dirección de Limpia Pública.