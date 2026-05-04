Agradece Arzobispo el trabajo de 35 años de Cáritas a favor de los más pobres

Agradece Arzobispo el trabajo de 35 años de Cáritas a favor de los más pobres

mayo 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Ante situaciones de la pobreza evidente, el trabajo de Cáritas en sus 35 años de servicio ha sido posible gracias a la solidaridad de la sociedad, sobre todo en el apoyo a los adultos mayores y enfermos sin acceso a servicios de salud, aseveró el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong.

En la homilía de este domingo dio las gracias a todas las personas que se han sumado a la labor caritativa y de solidaridad de la organización.

“Hoy queremos darle gracias a Dios de manera muy especial, porque cumplimos 35 años de la presencia de Dios a través del servicio solidario, fraterno, generoso de Cáritas”.

En ese sentido, señaló que son 35 años de amor a Jesús en los más pobres, en los más necesitados, por lo que dio las gracias por todas las bendiciones recibidas, por tantos voluntarios, por tantos bienhechores.

Además, oró por todos aquellos sacerdotes, religiosas y laicas que han apoyado a la organización de asistencia social-

PIDE ORAR POR AQUELLOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION

En el marco del día de la Santa Cruz, el Arzobispo de Xalapa dedicó una oración por los albañiles y los trabajadores de la industria de la construcción en su día.

“Yo estoy viniendo de Banderilla, donde tuvimos una eucaristía muy hermosa, muy significativa, era Santa Cruz, como se celebra en todo México el 3 de mayo, donde familias enteras, de todos aquellos que trabajan en el ramo de la construcción agradecieron al señor y daban testimonio de su fe en Cristo crucificado y resucitado”.

Destacó la fe que tiene este sector, misma que se ve reflejada en la colocación de la Cruz en cada una de las obras.