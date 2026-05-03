Confirma SEV suspensión de clases este lunes

mayo 3, 2026

Los próximos 14 y 15 de mayo por el Día de Maestro también habrá otro megapuente

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), confirmó que este lunes 4 de mayo habrá suspensión de clases en toda la entidad, por lo que se retomarán actividades hasta el próximo miércoles 6.

Este “megapuente” que inició el pasado viernes 1 de mayo Día del Trabajo, continúa el lunes 4, martes 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla. El calendario escolar marca varias interrupciones durante el mes de mayo: el día 1 de mayo, el día 5 y el 15 de mayo por la celebración del Día del Maestro.

Además, la SEV no ha descartado la posibilidad de que se suspendan clases el viernes 7 o el lunes 11 de mayo por el Día de las Madres que es el domingo 10 de mayo.