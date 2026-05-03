Inauguración del puente Nichupté, becas y restitución de tierras: culmina Sheinbaum gira en Quintana Roo, Edomex y Chiapas

Inauguración del puente Nichupté, becas y restitución de tierras: culmina Sheinbaum gira en Quintana Roo, Edomex y Chiapas

mayo 3, 2026

Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira por el Estado de México, Chiapas y Quintana Roo, desde donde encabezó la entrega de becas, inauguraciones históricas y entrega de tierras.

Quintana Roo: Inauguró el nuevo Puente Vehicular Nichupté, una obra histórica que beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes.

Estado de México:

-En Nezahualcóyotl, por el Día de la Niña y el Niño, entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles. Además, supervisó obras hidráulicas para evitar inundaciones en el Valle de México.

-En .San Salvador Atenco, entregó 54.5 hectáreas de tierra para el cultivo, para la siembra y para la milpa.