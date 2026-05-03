En Morena los corruptos no tienen cabida: Ariadna Montiel rinde protesta como dirigente nacional

mayo 3, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- En el marco del Octavo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Ariadna Montiel rindió protesta como nueva dirigente nacional del partido luego de la salida de Maria Luisa Alcalde, y en su primer mensaje admitió que es momento de hacer un examen de consciencia dentro del movimiento, para alejar a los corruptos.

«Esta Dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer examen de consciencia, y si alguien detecta corrupción en su gobierno hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos».

Al retomar la crisis que atraviesa el movimiento luego de que el Gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Morena, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recordó que el dinero que administran es del pueblo y que así se deben conducir todos los gobiernos emanados del partido.

También responsabilizó a la oposición de apoyar las acciones del gobierno estadunidense contra México, y aseguró que todo el movimiento enfrenta una amenaza, «por eso han optado por promover la intervención extranjera como principal estrategia política, pero México es un faro en el mundo porque defendemos la autonomía nacional y la autodeterminación de los pueblos».

Ariadna Montiel reiteró el llamado a la unidad dentro de Morena y al apoyo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien, dijo, se mantendrá firme en la defensa de la soberanía de México.