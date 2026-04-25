Mediante los Tequios, dependencias municipales unen esfuerzos para dignificar espacios públicos y fortalecer el tejido social

abril 25, 2026

Xalapa, Ver., 25 de abril de 2026.– Con el objetivo de recuperar, conservar y dignificar los espacios públicos en beneficio del bienestar colectivo, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Juventud, realizó un Tequio más encabezado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos; las labores se concentraron en la zona del parque La Lagunilla, en respuesta a una solicitud recibida en el marco del Día del Pueblo.

La estrategia promueve la participación activa de la ciudadanía, especialmente entre las juventudes. Tiene como finalidad generar entornos seguros, incluyentes y propicios para la convivencia y el esparcimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la integración comunitaria.

Este sábado, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; así como las y los Titulares y personal de toda la estructura del Ayuntamiento.

Estas jornadas se realizan quincenalmente, los fines de semana, en distintos puntos de la ciudad.

Para su implementación, se contó con la colaboración de las diversas áreas, entre estas: Presidencia, Sindicatura, Secretaría, Tesorería, Recursos Humanos, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Cultura, Cultura Física, Turismo, la CMAS, Jurídico, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Limpia Pública, Alumbrado, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Salud, Educación, Juventud, Protección Civil, Desarrollo Social, Participación y Atención Ciudadana, el IMMX, el CONMAS y el Sistema DIF Municipal.

La Alcaldesa agradeció y reconoció la activa participación del personal, destacando la solidaridad y el trabajo en equipo para impulsar un cambio tangible en la imagen urbana de la ciudad.

Así, los Tequios por el Bien de Xalapa se han consolidado como una iniciativa que promueve la colaboración entre sociedad y gobierno para construir un municipio más digno, seguro y adecuado para el desarrollo y bienestar de todas y todos.