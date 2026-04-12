Daniela Griego, al frente del Tequio dominical; también realizó recorrido en la colonia Mártires de Chicago

Daniela Griego, al frente del Tequio dominical; también realizó recorrido en la colonia Mártires de Chicago

abril 12, 2026

Xalapa, Ver., 12 de abril de 2026.- El Ayuntamiento, de la mano de la sociedad, trabaja para mantener la ciudad con orden y lo mejor y más limpia posible, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, al encabezar el séptimo Tequio Municipal, que se realizó este domingo en la calle Esteban Mascareñas, colonia Mártires de Chicago.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Presidenta Municipal dio a conocer que las acciones efectuadas responden a una petición presentada en el Día del Pueblo y con el fin de prevenir riesgos a partir de la limpieza de alcantarillas, registros o tragatormentas.

En este sentido, invitó a la ciudadanía a colaborar con la Dirección de Limpia Pública en la campaña que tiene para barrer el frente de su casa y no sacar residuos a las calles hasta que no pase el camión recolector de basura.

Al Tequio también asistieron la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, y el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la limpieza de tragatormentas, desazolve de alcantarillas, aplicación de pintura en guarniciones.

Además, trabajos de poda, chapeo, recolección de residuos y el mantenimiento de la cancha y juegos del Parque Tío Julio.

En este Tequio participó personal de la Presidencia Municipal; la Coordinación de Atención Ciudadana; las Direcciones de Turismo, Cultura, Desarrollo Social, Administración, Sistema DIF, Desarrollo Económico, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).

Asimismo, las Direcciones de Asuntos Jurídicos, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Recursos Humanos, el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas), Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Salud, Contraloría, Gobierno Abierto, Educación, Cultura Física, Alumbrado Público, Limpia Pública, Protección Civil, Participación Ciudadana, Obras Públicas, Secretaría, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) y Tesorería, entre otras áreas.

Tras la jornada, la Presidenta Municipal realizó un recorrido en la zona para atender peticiones de las y los vecinos, quienes solicitan la construcción de escalinatas, el mantenimiento de áreas verdes, acciones de alumbrado público y el reforzamiento de la seguridad.