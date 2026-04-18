Impulsa Ayuntamiento de Xalapa comercio local con Mercadito Bicentenario

abril 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa Daniela Griego Ceballos afirmó que el Mercadito Bicentenario que fue unaugurado hoy, es una iniciativa que busca fortalecer el consumo local, generar espacios de convivencia y apoyar a emprendedores del municipio.

Durante la primera edición, realizada en el parque Bicentenario, la edil destacó que este proyecto forma parte de los compromisos asumidos tras su campaña, con el objetivo de abrir oportunidades a productores y comerciantes que no cuentan con un establecimiento fijo.

Explicó que el mercadito será itinerante, por lo que podrá trasladarse a distintos puntos de la ciudad dependiendo de la demanda. En este espacio participan vendedores de comida, artesanías y productos provenientes de congregaciones, incluyendo café, frutas y cítricos.

Además, señaló que se busca innovar con la incorporación de servicios como la reparación de electrodomésticos y ropa, así como el intercambio de productos, ampliando las opciones tanto para comerciantes como para consumidores.

La alcaldesa subrayó que existe una alta respuesta por parte de la ciudadanía, con más de 200 emprendedores inscritos para futuras ediciones, lo que refleja el interés por contar con espacios dignos para la venta y promoción de productos locales.

“El mercadito es una alternativa para quienes buscan generar ingresos de manera honesta, en condiciones adecuadas”, expresó.

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