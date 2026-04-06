Saldo blanco en Xalapa durante la primera semana del periodo vacacional

abril 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de abril de 2026.- La Dirección de Protección Civil reportó saldo blanco tras la conclusión del Operativo Vacacional 2026, mediante el que se atendieron 68 eventos como parte de las acciones de apoyo y auxilio a la población.

En el operativo, que se desarrolló del 2 al 5 de abril, participaron 22 vehículos y 90 elementos de las Direcciones de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Tránsito del Estado, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos de Xalapa, el Servicio de Urgencias y Rescate México (SUREM), y el Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión (SRUE), quienes atendieron a la ciudadanía en cinco módulos y una estación de ambulancias.

La dependencia informó que, entre los eventos presentados, hubo atenciones prehospitalarias por accidentes y problemas de salud. Destacaron cinco percances que involucraron a motocicletas y automóviles, así como tres atropellamientos.

Además, se atendieron cinco incendios, uno en una purificadora de agua y otro en un domicilio, así como siete eventos de riesgo en infraestructura de cableado, alcantarillado y drenajes, sin que se reportaran personas fallecidas.

Los módulos estuvieron ubicados en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la glorieta de Guízar y Valencia; en la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la cancha de la colonia 21 de Marzo; en Ruiz Cortines, a la altura de la Facultad de Medicina; en la carrera Xalapa-Coatepec, frente al Velódromo de Xalapa, y en la carretera a El Castillo.

La estación de ambulancias se ubicó en la avenida Lázaro Cárdenas, bajo el puente de la Corona.