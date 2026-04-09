Impulsa Ayuntamiento de Xalapa alfabetización digital con talleres gratuitos

abril 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Educación del Ayuntamiento de Xalapa Irving Aguirre Landa informó que se fortalecerá el programa de alfabetización digital en el municipio, mediante talleres gratuitos dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Explicó que uno de los ejes principales es acercar la tecnología a la población a través del espacio de ciencia denominado El Solar, el cual opera con energías limpias en la colonia El Moral.

“El Solar es un espacio físico que está en El Moral y tiene como principal objetivo acercar la tecnología, la robótica a los niños y a las niñas de Xalapa”, señaló.

Detalló que en este lugar se impartirán talleres de robótica sin costo, como parte de la estrategia para reducir la brecha digital.

“Estaremos llevando a cabo talleres de robótica de manera gratuita de 11 de la mañana a 6 de la tarde es parte de nuestros programas de trabajar en la alfabetización digital”, indicó.

El funcionario subrayó que actualmente existe una brecha importante en el uso de tecnologías, incluso entre personas que cuentan con dispositivos electrónicos.

“Podemos tener dispositivos inteligentes pero no saberlos emplear en su totalidad. Eso nos mantiene al margen de utilizar servicios digitales”, advirtió.

Por ello, dijo, el programa no solo está enfocado en infancias, sino también en jóvenes y adultos, promoviendo un uso responsable de las herramientas digitales.

“Trabajaremos con jóvenes también… y vamos a dar tips de seguridad en redes sociales, de manejo de la información”, agregó.

Asimismo, destacó que se busca que las tecnologías contribuyan al bienestar familiar.

“Lo que queremos es que las tecnologías sean un motor para unir a nuestras familias y ya no separarlas”, expresó.

El relanzamiento del programa se realizará el próximo 13 de abril en el centro comunitario de El Moral, donde ya se cuenta con alrededor de 100 niñas y niños inscritos.