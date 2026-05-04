En octubre 60 camiones iniciarán el servicio Olmeca en Xalapa: Nahle

mayo 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que serán 60 autobuses Olmeca para transporte público en la ciudad de Xalapa, los cuales podrían empezar a circular a más tardar en el mes de octubre.

En entrevista recordó que son 100 camiones que se pidieron a la armadora de China, Yutong, 40 de ellos para la ciudad de Poza Rica, en el norte de Veracruz, donde operará el servicio Huasteco.

“Estamos pidiendo 60 para Xalapa y 40 para Poza Rica, yo creo que en octubre empezarán a funcionar, porque apenas hicimos el pedido”.

Hay que recordar que, desde el inicio de la actual administración estatal, la Gobernadora hizo el compromiso de modernizar el transporte público, en su modalidad de servicio urbano en las principales ciudades del estado.

Se inició con el Servicio Ulúa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con 102 unidades híbridas, en octubre del año pasado, mismo que también ya cuenta con servicio nocturno y un cobro preferencial de 13 pesos con tarjeta prepago.

En marzo pasado se puso en operación en el Puerto de Coatzacoalcos el Servicio Quetzalli, con 60 unidades.

Finalmente, se anunció que para Xalapa operará el Servicio Olmeca y el Huasteco para Poza Rica.