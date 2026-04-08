Se instaló el Consejo Municipal de Seguridad Pública e integrantes del Comité de Participación Ciudadana rindieron protesta

Se instaló el Consejo Municipal de Seguridad Pública e integrantes del Comité de Participación Ciudadana rindieron protesta

abril 7, 2026

Xalapa, Ver., 7 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, consolidar la coordinación institucional y fomentar la participación ciudadana en la construcción de entornos más seguros, la Presidenta Municipal de Xalapa, Lic. Daniela Griego Ceballos, encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Comité de Participación Ciudadana.

El Consejo Municipal tiene entre sus principales atribuciones analizar la incidencia delictiva en el municipio, establecer criterios para la elaboración e implementación de los programas de seguridad pública, proponer acciones que contribuyan a la prevención del delito y al fortalecimiento de la seguridad, así como emitir recomendaciones orientadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones policiales.

Este órgano quedó integrado por la Presidenta Municipal, Lic. Daniela Griego Ceballos, como titular; y como suplente, el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez. Como titular de la Secretaría Técnica funge el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz.

En representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo de la Cap. Danely Figueroa Barrios, estuvo presente el encargado de la Coordinación de Vinculación con Consejos Municipales y Comités de Participación Ciudadana, C. Gilverardo Ceballos Hernández.

Durante su intervención, la Alcaldesa reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad de la población, destacando que se cuenta con una corporación policial capacitada y que recientemente se aprobó un presupuesto destinado al fortalecimiento del equipamiento de los cuerpos de seguridad.

De igual forma, reconoció la coordinación con los gobiernos estatal y federal, subrayando que el trabajo conjunto permite avanzar hacia un municipio con menores índices delictivos, donde la ciudadanía, especialmente niñas, niños y juventudes, pueda desarrollarse en condiciones de mayor seguridad.

También forman parte del Consejo el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia, titular de la Comisión Municipal de Policías y Prevención del Delito; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda, titular de la Comisión Municipal de Participación Ciudadana y Vecinal, y el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas, titular de la Comisión Municipal de Gobernación, Reglamentos y Circulares.

Asimismo, participa el Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Cap. Corb. I. M. P. Alfonso Gómez Vázquez, junto con representantes del sector empresarial: Elda María Flores Sánchez, Luis Francisco Llera Hernández, José Moctezuma Topke Cancino y Bernardo Martínez Ríos.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana quedó conformado por la Presidenta, C. Blanca Esther Hernández Pazos; la Secretaria, C. Leticia Chino Casiano, y como vocales, C. Virginia Juana Aburto Morales y C. Gerardo Ignacio Bonilla Alfonso.

Entre sus funciones se encuentran asistir a las sesiones del Consejo, desempeñar las comisiones que se les asignen, promover acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como incentivar la participación comunitaria en las actividades que se impulsen.

Por su parte, el encargado de la Coordinación de Vinculación, Gilverardo Ceballos Hernández, destacó la disposición y el trabajo del Gobierno Municipal, al señalar que reflejan una clara vocación de servicio. Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno Estatal de continuar colaborando de manera estrecha, al enfatizar que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Así, representantes de la ciudadanía manifestaron su confianza en las acciones emprendidas por la administración municipal, reconociendo los esfuerzos realizados para atender las distintas problemáticas en materia de seguridad en el municipio.