No se registran brotes de enfermedades en municipios afectados por las lluvias: Sesver

No se registran brotes de enfermedades en municipios afectados por las lluvias: Sesver

noviembre 20, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras asegurar que se mantienen las acciones en materia sanitaria en los municipios del norte del estado, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón dijo que se ha reportado la presencia de dos enfermedades en la emergencia, dengue y leptospirosis.

Entrevistado previo al desfile conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, presidido por la gobernadora Rocío Nahle García, el funcionario dijo que con este tipo de contingencias aparecen diversos padecimientos, principalmente virales y bacterianos.

Sin embargo, la prevención aplicada antes y durante la contingencia permitió contener cualquier repunte, por lo que garantizó que no hay brotes de enfermedades en los municipios afectados.

“Las enfermedades más comunes tras una emergencia como la de inundaciones y lluvias en la zona norte son básicamente viral y una infección, pero las dos más importantes son dengue y leptospirosis y en eso estamos trabajando”.

Ambas enfermedades, dijo, están controladas, por lo que no han aumentado el número de casos, la leptospirosis se contrae al entrar en contacto con agua, suelo u orina de animales.

Además, Herrera Alarcón destacó que se cuenta con los insumos suficientes para la atención de enfermedades que pudieran surgir posterior a la emergencia.

Por otra parte, en materia de hospitales y centros de salud, dijo que los que resultaron afectados fue por la entrada de agua y lodo, pero ya están operando de manera normal.

Lo más fuerte, dijo por último, fue un problema estructural en una jurisdicción sanitaria, donde se trabaja para restablecer completamente los servicios.