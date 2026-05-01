Sheinbaum desmiente posible reunión con AMLO en Palenque

mayo 1, 2026

Columnistas políticos aseveraron que posible reunión sería para “recibir instrucciones” del tabasqueño

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante que durante su gira por el sureste del país tenga previsto reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que cuestionamientos de la prensa señalaran que su visita a la región ha generado suspicacias.

Al ser interrogada directamente sobre un posible encuentro, la mandataria respondió con un “claro que no”, descartando cualquier reunión con el exjefe del Ejecutivo federal.

La aclaración se dio en medio de versiones que sugerían un trasfondo político en su visita al sureste, particularmente por la relevancia de esa región durante el sexenio anterior.

Sheinbaum explicó que el objetivo central de su gira es supervisar y consolidar proyectos estratégicos de infraestructura, especialmente la conexión entre el Tren Interoceánico y el Tren Maya.

En ese sentido, detalló que su visita a Palenque, Chiapas, responde exclusivamente a la revisión de la “unión de los trenes”, una obra clave para fortalecer la movilidad y el desarrollo económico en el sur-sureste del país.