Restablece CFE 85% de suministro por afectaciones en Veracruz y cinco estados más

octubre 12, 2025

Debido a la presencia de fuertes lluvias y vientos en el oriente del país, a partir de las 12:00 horas del 9 de octubre de 2025, se han presentado afectaciones del suministro eléctrico en diferentes horarios, en 6 estados del país.

Desde los primeros impactos se desplegó al personal para emprender de inmediato labores de restablecimiento. Fueron afectados 320,383 usuarios. Hasta el momento, se ha restablecido el suministro a 273,059, que representan un avance del 85%. En Tamaulipas, Querétaro y San Luis Potosí, se ha recuperado al 100% de usuarios. En Puebla el 81%, en Veracruz el 83% y en Hidalgo al 70%.

Por instrucciones de la directora general, Emilia Calleja Alor, para la atención de la contingencia la CFE desplegó los siguientes recursos:

• Hidalgo: 55 trabajadores y trabajadoras electricistas, 10 grúas articuladas, 18 vehículos pick up, 4 cuatrimotos, 3 drones

Puebla: 66 trabajadores y trabajadoras electricistas, 12 grúas articuladas, 16 vehículos pick up

• Querétaro: 15 trabajadores y trabajadoras electricistas, 2 grúas articuladas, 6 vehículos pick up

• San Luis Potosí: 68 trabajadores y trabajadoras electricistas, 15 grúas articuladas, 20 vehículos pick up

• Tamaulipas: 60 trabajadores y trabajadoras electricistas, 18 grúas articuladas, 12 vehículos pick up

• Veracruz: 116 trabajadores y trabajadoras electricistas, 21 grúas articuladas, 18 vehículos pick up, 1 helicópteros, 2 drones

La CFE refrenda su compromiso, en este tipo de contingencias, para recuperar el suministro a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de su personal y de la población.

La CFE a través del Sistema Nacional de Protección Civil, está en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, para la atención de la contingencia.