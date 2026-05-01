Conflicto familiar por tierras llega al Tribunal Agrario de Tuxpan; denuncian intento de despojo

mayo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Una disputa por la posesión de un predio ubicado en la localidad de Tunkuhuini, municipio de Coxquihui, al norte veracruzano, ha escalado hasta las instancias legales del Tribunal Agrario en Tuxpan.

Integrantes de una familia numerosa denuncian que uno de sus hermanos pretende despojarlos de las tierras que habitan desde hace décadas, bajo el argumento de una sucesión hereditaria.

Carlos Hernández Arriaga, representante de la asociación civil Frente Veracruzano Social (Frevesol), señaló que la problemática inició tras el fallecimiento de su padre en 2018.

El padre de familia entregó en vida constancias de posesión debidamente firmadas y selladas por las autoridades ejidales de Coxquihui, incluyendo al comisariado ejidal y al consejo de vigilancia.

Sin embargo, uno de los hermanos, quien aparece como sucesor legal en un título expedido en 2023, ha interpuesto una denuncia por supuesto «despojo» en contra de sus propios familiares.

La parte acusadora afirma que en el año 2024 los familiares «invadieron» la parcela de manera arbitraria. No obstante, la defensa de los afectados presentó ante el Tribunal documentos y planos que avalan su estancia lícita en el lugar desde antes del fallecimiento del tutor.

«No somos invasores. Tenemos documentos legalizados y algunos de los miembros de la familia han vivido en ese predio por más de 30 o 40 años», manifestaron los afectados durante su comparecencia.

Hernández Arriaga reiteró a las autoridades agrarias para que actúen con justicia. Destacó que la posesión de la tierra ha sido pacífica, pública e ininterrumpida durante décadas, y que las constancias emitidas en 2018 deben tener validez frente a un título de sucesión tramitado seis años después.