Más de 18 hectáreas de producción se afectaron con el temporal lluvioso: Sedarpa

noviembre 20, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- De acuerdo al titular de la Secretaría Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas, resultaron afectadas por la contingencia generada por las lluvias del 10 de octubre al menos 3 mil 800 hectáreas de maíz y unas 15 mil hectáreas de cítricos, además de otras más afectadas por el derrame de hidrocarburos en la zona norte.

Y es que, reconoció que el agua de ríos cubrió en su totalidad los naranjales en varios municipios citricolas.

“Son afectaciones no 100 por ciento, sino parciales… el agua subió, tapó los naranjales, pero al bajar muchos todavía están en producción; perdieron la producción, pero dándoles el tratamiento y el mantenimiento… el próximo año van a estar aptos para dar producción” consideró.

El funcionario estatal refirió que las regiones más impactadas son las de la parte alta de Álamo, por lo que se realizan los censos para precisar el número de productores afectados.

Asimismo, dijo que, con relación al tema de las afectaciones por el derrame de hidrocarburos de Pemex requiere de un tratamiento y atención diferente.

“Se van a hacer tratamientos, les vamos a dar maquinaria para que den una rastreada, volteadas, y para que puedan tener producción para el próximo año”.

En ese sentido, manifestó que la administración estatal proporcionará plantas para remediar las huertas afectadas.

Finalmente, dio a conocer que se mantienen los recorridos por parte de las autoridades de agricultura para concluir el censo de productores afectados.