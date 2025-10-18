Gobierno del Estado extiende suspensión de clases en 43 municipios
octubre 18, 2025
Xalapa, Ver., sábado 18 de octubre de 2025.- Por los trabajos de recuperación en la zona norte, el Comité Estatal de Emergencias, en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, informa que se extiende la suspension de clases y actividades escolares en 43 municipios hasta el sábado 25 de octubre:
Álamo
Benito Juárez
Castillo de Teayo
Cazones
Cerro Azul
Chalma
Chiconamel
Chicontepec
Chinampa de Gorostiza
Chontla
Citlaltépetl
Coahuitlán
Coatzintla
Coyutla
El Higo
Espinal
Gutiérrez Zamora
Huayacocotla
Ilamatlán
Ixcatepec
Ixhuatlán de Madero
Naranjos Amatlán
Ozuluama
Pánuco
Papantla
Platón Sánchez
Pueblo Viejo
Poza Rica
Tamalín
Tamiahua
Tampico Alto
Tancoco
Tantima
Tantoyuca
Tecolutla
Tempoal
Tepetzintla
Texcatepec
Tihuatlán
Tlachichilco
Tuxpan
Zacualpan
Zontecomatlán
La Secretaría de Protección Civil reitera a la población mantenerse informada de páginas oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.