Gobierno del Estado extiende suspensión de clases en 43 municipios

octubre 18, 2025

Xalapa, Ver., sábado 18 de octubre de 2025.- Por los trabajos de recuperación en la zona norte, el Comité Estatal de Emergencias, en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, informa que se extiende la suspension de clases y actividades escolares en 43 municipios hasta el sábado 25 de octubre:

Álamo

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chinampa de Gorostiza

Chontla

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos Amatlán

Ozuluama

Pánuco

Papantla

Platón Sánchez

Pueblo Viejo

Poza Rica

Tamalín

Tamiahua

Tampico Alto

Tancoco

Tantima

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

La Secretaría de Protección Civil reitera a la población mantenerse informada de páginas oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.