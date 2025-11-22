Tras inundaciones en el norte, Sedema tendrá que remediar tiraderos a los que se llevó lodo y basura

noviembre 22, 2025

Xalapa, Ver.- Como parte de la glosa del primer año de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente de Veracruz, Luz Mariela Zaleta Mendoza informó las acciones realizadas por la dependencia durante y después de la emergencia ocasionada por las inundaciones en la zona norte, que afectó a 38 municipios, que incluye la instalación de dos centros de acopio.

En su comparecencia ante diputados locales, explicó que ella es originaria de la zona norte, y padeció los estragos de la inundación de 1999, sin embargo, destaco que lo ocurrido el 10 de octubre superó lo que se vivió en el pasado.

Señalo que la reciente contingencia representó una situación “de emergencia” que exigió medidas inmediatas de parte de la gobernadora Rocío Nahle García, quien actuó de manera inmediata.

En el caso de personal de Sedema, acudió a apoyar a la población afectada que tenían como prioridad la limpieza de sus viviendas. Por lo anterior, el Gobierno del Estado emitió un decreto el 16 de octubre para habilitar sitios emergentes donde pudiera depositarse el lodo y los desechos extraídos de los hogares en Poza Rica y Álamo. Asimismo, se destinó espacio adicional en Tihuatlán y Papantla para el manejo temporal de residuos.

La titular de Sedema señaló que las labores de limpieza continúan, con el retiro de basura y material acumulado. El siguiente paso será sanear los sitios temporales, trasladar los residuos a lugares autorizados y aplicar acciones de saneamiento del suelo.

Entre las acciones adicionales, informó que se contempla un programa de reforestación en las zonas afectadas y que se atendió a la fauna doméstica que también resultó impactada por la emergencia.

Para apoyar a la población, se usó una pipa y dos camiones de volteo que permitieron la distribución de agua potable y en las tareas de retiro de lodo y basura.

Además, se habilitaron dos centros de acopio: uno en Naturalia, destinado a recibir alimentos y medicamentos para animales, y otro en las oficinas de Sedesol, donde se recabaron víveres para las familias damnificadas.

Zaleta Mendoza reiteró que las labores de restauración ambiental continuarán en coordinación con otras dependencias del Estado y que el objetivo es garantizar un proceso ordenado de limpieza, manejo de residuos y recuperación de las zonas afectadas.

Obras de remodelación del acuario se siguen revisando

En otro tema informó que, tras diversas inspecciones realizadas en las obras del Acuario de Veracruz, se detectaron inconsistencias técnicas en su ejecución. Por ello, se ha requerido a las empresas contratistas para que solventen las observaciones, y en caso de incumplimiento, se harán efectivas las fianzas correspondientes.

De acuerdo con la dependencia, las irregularidades identificadas son de distinta naturaleza y continúan en proceso de revisión. La Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) ha llevado a cabo inspecciones y emitido observaciones, con la indicación de que, si se detecta alguna anomalía que constituya falta administrativa o delito, se presentarán las denuncias ante las instancias competentes.

La Secretaría aclaró que no existen denuncias por maltrato animal en el Acuario de Veracruz. Señaló que todas las especies se encuentran bajo el cuidado de personal especializado que “ama a los animales”, garantizando un trato digno y respetuoso a la fauna silvestre que permanece bajo resguardo.

Naturalia: rehabilitación y liberación de fauna silvestre

Respecto a Naturalia, la Secretaría recordó que se trata de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) dedicada a la rehabilitación, conservación y liberación de fauna silvestre. Indicó que, aunque ha habido críticas respecto a recintos “vacíos”, esto responde justamente a que los animales han sido rehabilitados y liberados, lo que consideran un logro.

La dependencia añadió que trabaja de manera coordinada con Profepa, instancia que instruye los procedimientos que deben seguirse para el manejo de la fauna que llega al lugar. Reiteró que no existe maltrato y que, ante cualquier situación que pudiera presentarse, se dará aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Los datos que presentó ante los diputados locales

La titular de SEDEMA señaló que, durante las giras realizadas por el estado, se detectó que cerca del 70% de los municipios carecen de un área formal de ecología, por lo que llamó a reforzar estas estructuras locales para atender con mayor precisión las problemáticas ambientales

Entre los avances presentados, informó la asignación de 27 técnicos para operar las Áreas Naturales Protegidas, la entrega de 10 camionetas para recorridos de vigilancia y la certificación de 28 Áreas Privadas de Conservación que suman más de 260 hectáreas.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado en la Unidad de Manejo Ambiental “Naturalia”, donde se resguardan 272 ejemplares de fauna, así como su papel en educación ambiental al recibir más de 100 mil visitantes.

En cuanto a conservación de especies, mencionó que el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina protegió más de 6 mil nidos y liberó 433 mil crías, mientras que el Acuario de Veracruz recibió a más de 1.2 millones de visitantes, entre ellos 25 mil niñas y niños mediante el programa “Martes Gratis”.

En materia forestal, la dependencia produjo más de 1.3 millones de plantas en nueve viveros, reforestó 935 hectáreas y realizó acciones de restauración en el Parque Nacional Pico de Orizaba. También reportó una disminución del 55.3% en la superficie afectada por incendios forestales, gracias al trabajo de brigadas y recorridos de monitoreo.

La funcionaria detalló además las acciones para combatir la tala clandestina, las 428 diligencias realizadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y la emisión de 136 resolutivos de impacto ambiental durante este periodo.