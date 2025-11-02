SEV anuncia regreso de clases paulatino en zonas afectadas por las lluvias torrenciales

noviembre 2, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- De acuerdo a la Secretaría de Educación de Veracruz este lunes 3 de noviembre regresan a clases las escuelas de todos los niveles educativos, tras la celebración del Día de Muertos en la entidad veracruzana y en los municipios afectados por las lluvias del pasado 10 de octubre será paulatino el proceso.

En un comunicado, la SEV a cargo de Claudia Tello Espinosa informó que tras la contingencia por inundaciones en municipios en la zona norte se realizará de manera paulatina y coordinada a partir del lunes 03 del mes, para continuar el ciclo escolar y salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

Asimismo, señaló que en los municipios en donde los planteles resultaron con afectaciones, los directivos tienen la instrucción de trabajar de forma coordinada con las autoridades municipales para identificar y habilitar espacios alternos que permitan continuar las actividades académicas en condiciones seguras.

Las autoridades estatales aseguraron que se programan los trabajos de restauración y rehabilitación de los planteles con daños estructurales, bajo la estrategia de la Secretaría de Educación Pública.

En el caso de las escuelas de zonas indígenas retornarán a clases el martes 04, conforme a lo establecido en la Gaceta Oficial del 09 de noviembre de 2016, que concede los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre para los pueblos originarios.

“La Secretaría exhorta a madres, padres y tutores, así como al personal docente y directivo, a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales que emitan las autoridades escolares respecto al proceso de reincorporación”, finalizó el comunicado.