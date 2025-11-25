Rehabilitan el puente Chahuatlán, en Ilamatlán

noviembre 25, 2025

Aún sigue incomunicada la localidad de Tecapa, tras las inundaciones del 10 de octubre.

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- A más de un mes de la caída del puente Chahuatlán, en el municipio de Ilamatlán, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Veracruz, confirmó que se restableció la circulación vehicular.

A través de un comunicado, se informó que el puente Chahuatlán, que fue desplazado por el agua y las inundaciones del pasado 10 de octubre, entró en operación, al ser clave para la movilidad de los habitantes del municipio de Ilamatlán.

Asimismo, se habilitó un paso provisional por el vado de Tenexco, para garantizar el tránsito seguro mientras continúan las labores de rehabilitación definitiva en la zona.

De esa manera, dice el documento oficial, se avanza en la conectividad entre diversas comunidades del municipio, lo que representa un avance hacia la normalización de las actividades económicas, educativas y sociales de la región.

El compromiso de la SICT es llegar a la localidad de Tecapa, que aún permanece sin paso, tras las inundaciones en la zona norte, que afectaron a 38 municipios en la zona norte.

La SICT Centro Veracruz refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, por lo que siguen los trabajos de remoción de escombros en tramos aislados del municipio de Ilamatlán.

Estas labores se llevan a cabo con el apoyo de maquinaria especializada y personal técnico, con el propósito de restablecer totalmente el tránsito y prevenir nuevos riesgos para las y los usuarios.

La dependencia agradeció la colaboración de autoridades municipales y de la población, y hace un llamado a conducir con precaución en las zonas donde aún se mantiene presencia de personal y equipo trabajando.