Trabajadores del Monte de Piedad desfilan este 1 de mayo; cumplen 7 meses de huelga

mayo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Durante el Día Internacional del Trabajo este viernes 1 de mayo, los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad (NMP) destacaron entre los contingentes del desfile conmemorativo en Xalapa al cumplir exactamente siete meses en huelga.

El conflicto, que mantiene paralizadas las sucursales de la región, persiste debido a la falta de acuerdos entre la administración de la institución y el sindicato nacional, quienes denuncian violaciones sistemáticas a su Contrato Colectivo de Trabajo.

Miguel Ángel García Pérez, secretario general de la Sección 14, enfatizó durante el desfile que el gremio no cederá en sus demandas hasta que se garantice el respeto total a sus derechos laborales y se corrija la asignación irregular de plazas hacia otras organizaciones, situación que consideran una transgresión contractual.

La movilización de este primero de mayo sirvió para visibilizar que las negociaciones se encuentran actualmente estancadas. Los trabajadores rechazaron recientemente una propuesta de la administración que consistía en entregar únicamente la mitad de las plazas en disputa, argumentando que aceptar dicha condición validaría las irregularidades cometidas en perjuicio de su base trabajadora.

El dirigente sindical subrayó que la firmeza del movimiento es compartida por los 60 empleados sindicalizados que operaban en las siete sucursales distribuidas entre Xalapa y Coatepec, quienes hoy cumplieron siete meses sin retomar sus actividades ordinarias ante la falta de voluntad política de la institución.

Ante la prolongación del paro laboral y la falta de ingresos para las familias de los huelguistas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, realizó la entrega de 200 despensas como apoyo humanitario para el sector afectado.

Este recurso fue distribuido entre los trabajadores que mantienen las guardias en las sucursales cerradas de la región capital de Veracruz.

A pesar de este apoyo temporal, la dirigencia de la Sección 14 señaló que el objetivo principal sigue siendo la solución jurídica y contractual del conflicto, reiterando que la bandera rojinegra permanecerá en las sedes del Nacional Monte de Piedad hasta que se logre un acuerdo que dignifique su labor y respete los acuerdos históricos del sindicato.

Durante el desfile, el líder sindical se acercó a la gobernadora Rocío Nahle García para solicitarle personalmente que intervenga en la solución del conflicto laboral.