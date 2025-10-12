Por inundaciones en instalaciones de la Fiscalía de Poza Rica se pierden equipos y archivos documentales

octubre 12, 2025

*Se tomarán acciones marcadas en la ley para atender cada caso

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El temporal lluvioso que azotó durante la semana a la zona norte del estado dejó afectaciones también a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por lo que se analiza la situación y las acciones legales a seguir, informó la titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadáns.

A través de un comunicado y un mensaje en redes sociales, la abogada estatal se solidarizó con la población de Poza Rica y sus alrededores, pero sobre todo con los trabajadores de la dependencia y sus familias que resultaron damnificados por las inundaciones y desbordamientos de los ríos.

De acuerdo a la Fiscal General se atiende la responsabilidad institucional y se evalúa la magnitud las graves pérdidas y daños en las instalaciones, equipos y archivos documentales.

“En los casos que corresponda, se realizarán los procedimientos establecidos en la ley, para este tipo de casos fortuitos. Se reitera el firme compromiso de la Fiscalía General del Estado para que pronto los servicios del Ministerio Público continúen con normalidad, conscientes de la posición que ello representa para el buen funcionamiento y armonía de la sociedad”, advierte.

Asimismo, indica que los servicios urgentes se proporcionarán de manera provisional en la sede del Edificio Santander, que se ubica en boulevard Adolfo Ruiz Cortinez, en la colonia Obras Sociales, de Poza Rica.

Por otra parte, aseguró que todo el personal de la Fiscalía se suma para construir una red de apoyo a sus compañeros afectados por la emergencia.

“Lamentamos, en especial que nuestros compañeros adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Poza Rica, y otras sedes del Norte del Estado, se encuentren viviendo momentos difíciles junto con sus familias. En solidaridad estamos gestionando una red de apoyo con la generosidad de todo el personal de nuestra Institución para respaldarles moral y materialmente en las afectaciones de sus hogares”, finalizó.