Sedarpa realiza nuevo censo de pescadores afectados por hidrocarburo

mayo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades estatales llevan a cabo un “nuevo censo” de pescadores afectados por la presencia de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, pero basado en el que se tiene del programa federal Bienpesca, informó Rodrigo Calderon, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Entrevistado previo al desfile conmemorativo al Día del Trabajo, el funcionario estatal recordó que durante este mes de mayo y en junio se entregarán 4 mil pesos por parte de la administración estatal a 25 mil pescadores que recibieron 8 mil pesos.

“Estamos haciendo, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, un nuevo censo apegado al de Bienpesca”.

Ante la denuncia y manifestación de pescadores de los municipio de Pajapan, Agua Dulce y Tamiahua de que no fueron incluidos en el pago de 15 mil pesos que se entregaron a los sur como compensación por los daños por el derrame.

En ese sentido, Calderon Salas recordó que la federación había entregaron recursos de 8 mil pesos a los beneficiarios de Bienpesca, además de un apoyo de 15 mil pesos que entregaron a quienes ellos censaron.

PRESENCIA DE GUSANO BARRENADOR EN ANIMALES

DOMESTICOS, POR FALTA DE INFORMACION

Al referirse al tema del gusano barrenador en animales domésticos, dijo que esto se debe a la falta de información de la población en general, sobre como prevenirlo, toda vez que los ganaderos están capacitados para prevenirlo y en caso de presencia atenderlo.

“Los ganaderos ya saben qué hacer, cómo hacer y cómo actuar. Los que no saben es la comunidad y eso es lo que se está haciendo a través de los presidentes municipales, comisariados ejidales y agentes municipales para que la comunidad esté enterada de que los perros callejeros, las mascotas, hasta los pájaros o cualquier animal de sangre caliente pueda tener una herida y de ahí contaminarse”.

Finalmente, el encargado de la Sedarpa dio a conocer que hay presencia de gusano barrenador en Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Michoacán.